Sokak ortasında acımasızca dövülmüştü! 2 tutuklama 0:00 / 0:00

DHA

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan Meryem Y. ile Soner Ç., dün mahkeme kararı ile anlaşmalı olarak boşandı. Meryem Y. ile Soner Ç. arasında, adliye çıkışında sokak ortasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Soner Ç.'nin iki yeğeninin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek, kavgaya döndü. Soner Ç., eski eşi ile onu korumaya çalışan iki kızını sokak ortasında darp etti.

Soner Ç.'nin, Meryem Y.'yi saçından tutup yerde sürüklemesi ve darbetmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüde, Soner Ç.'nin yere düşen eski eşi ile iki kızına tekme tokat saldırdığı görüldü. İhbar üzerine gelen polis, Soner Ç. ile yeğenleri O.Ç. ve T.G.'yi gözaltına aldı. Yaralanan anne ve kızları ise hastaneye kaldırılıp, tedavilerinden sonra taburcu edildi.

'BAŞKA KADINLARIN BAŞINA GELMESİN'

Eski eşi tarafından iki kızı ile birlikte sokak ortasında darbedilen Meryem Y., avukatı Buket Uysal ile birlikte DHA'ya konuştu. 3 çocuk annesi Meryem Y., "Gerçekleşen olaydan dolayı öncelikle yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Aynı günün sabahında Soner Ç ile anlaşmalı olarak boşandık. Daha sonrasında mahkeme kararına istinaden özel eşyaların paylaşımı yapılacaktı. Bu sırada eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, kızlarım ve ben saldırıya uğradık. Videolarda da olay görülmektedir. Süreç Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülmektedir. Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum. Gereğinin ilgili makamlarca yapılacağı konusunda şüphemiz yoktur. Yanımda olan herkese tekrardan teşekkür ederim" dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Meryem Y.'nin avukatı Buket Uysal ise, Soner Ç. ile 2 yeğeninin gözaltında olduğunu söyleyerek, "Yaşanılan olayla ilgili bir kadın olarak gerçekten çok üzgünüm. Ama Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekten çok büyük bir titizlikle ve hassasiyetle başladı ve yürütülüyor. Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Ama savcılığımız da çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir" diye konuştu.

Öte yandan gözaltında olan Soner Ç. ile iki yeğeninin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EŞİNİ DARP EDEN SONER Ç. İLE BİR YEĞENİ TUTUKLANDI

Çankırı'da boşandığı gün eski eşi Meryem Y.'yi sokak ortasında darbeden Soner Ç. ile yanında bulunan yeğenleri Oğuzhan Çınar ve T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Soner Ç. ile Oğuzhan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18/05/2021 tarihinde müştekinin eşyalarını almak için bahse konu ikamete geldiğinde eski eşi S.Ç ve onun yakınları olan O.Ç ve T.G tarafından darp edilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığı olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, üç şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. 19/05/2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince S.Ç ve O.Ç tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."