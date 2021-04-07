HABERTURK.COM

Tarih 5 Nisan 2019. Yer Bahçelievler. 49 yaşındaki Ayşegül Cora, sokak ortasında boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısına uğramıştı.

İKİ GÜN SONRA SİLAHLA HASTANEYE GİTMİŞTİ

Show Haber'in haberine göre edenine 6 kurşun isabet eden talihsiz kadının tüyler ürperten feryatları hafızalardan hiç silinmedi. Cani koca bununla da yetinmedi. 2 gün sonra yaralı kadının kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalıştı. Amacına ulaşamadan gözaltına alındı, tutuklandı.

"EŞİME ULAŞSAYDIM İNTİHAR EDECEKTİM" DEDİ

Bugün karar duruşması vardı. Sanık Hasan Cora kendini 'silahı korkutmak için üstüme aldım, öldürme niyetim yoktu' diye savundu. Hastaneye neden silahla gittin sorusuna 'Eşimin yanına ulaşabilseydim intihar edecektim, çok pişmanım' yanıtını verdi.

TOPLAM 19 YIL HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme Hasan Cora'yı tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye suçundan 17 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl hapis ve 1500 TL adli para cezasına çarptırdı.