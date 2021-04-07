Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Sokak ortasında eşine kurşun yağdıran adama toplam 19 yıl hapis cezası verildi

33 yıllık eşine sokak ortasında kurşun yağdırmış, ardından da silahla acılı kadının kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalışmıştı. O cani hakkında çıktı

Sokak ortasında eşine kurşun yağdıran adama toplam 19 yıl hapis cezası verildi
HABERTURK.COM

Tarih 5 Nisan 2019. Yer Bahçelievler. 49 yaşındaki Ayşegül Cora, sokak ortasında boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısına uğramıştı.

İKİ GÜN SONRA SİLAHLA HASTANEYE GİTMİŞTİ

Show Haber'in haberine göre edenine 6 kurşun isabet eden talihsiz kadının tüyler ürperten feryatları hafızalardan hiç silinmedi. Cani koca bununla da yetinmedi. 2 gün sonra yaralı kadının kaldırıldığı hastaneye silahla girmeye çalıştı. Amacına ulaşamadan gözaltına alındı, tutuklandı.

"EŞİME ULAŞSAYDIM İNTİHAR EDECEKTİM" DEDİ

Bugün karar duruşması vardı. Sanık Hasan Cora kendini 'silahı korkutmak için üstüme aldım, öldürme niyetim yoktu' diye savundu. Hastaneye neden silahla gittin sorusuna 'Eşimin yanına ulaşabilseydim intihar edecektim, çok pişmanım' yanıtını verdi.

TOPLAM 19 YIL HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme Hasan Cora'yı tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye suçundan 17 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl hapis ve 1500 TL adli para cezasına çarptırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaynar suyla işkencede tutuklama kararı! - Haberler
GÜNDEMKaynar suyla işkencede tutuklama kararı!
Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
GÜNDEMDeniz ulaşımına fırtına engeli!
HSK üyeliği için başvuru süreci başladı - Haberler
GÜNDEMHSK üyeliği için başvuru süreci başladı
Son Dakika Boğazdaki binalar için flaş açıklama! Yalıya dönebilir... - Haberler
GÜNDEM"Boğaz'da bazı binalar yalıya dönebilir!"
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü! - Haberler
GÜNDEMKayseri'de feci kaza: 2 ölü!
Minibüsten 38 kaçak göçmen çıktı - Haberler
GÜNDEMMinibüsten 38 kaçak göçmen çıktı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı
GÜNDEMMecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı
Kaza kırım nedir? Kaza kırım nasıl olur? Kaza kırımı ne demek? İşte hakkında bilgiler
GÜNDEMKaza kırım ne demek?
Sinop'ta mahkemede ifade verirken kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti
GÜNDEMAile hekimi ifade verirken kalp krizi geçirdi
SON DAKİKA: Meteoroloji duyurdu! Bu akşam başladı
GÜNDEMMeteoroloji duyurdu! Bu akşam başladı