Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı.