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HaberlerGündem3. SayfaSokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
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Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

İzmir'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Saldırgan ya da saldırganlar aranıyor

Sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
DHA

İzmir'in Menemen ilçesinde sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Metin Zeybek (68) hayatını kaybetti.

Olay, Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Metin Zeybek, yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

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