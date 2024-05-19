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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında satırlı saldırı

        Sokak ortasında satırlı saldırı

        İstanbul Sultanbeyli'de sokakta yürürken satırlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının iki kişi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:29
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        Sokak ortasında satırlı saldırı
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        Sultanbeyli'de yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi sokakta yürüdüğü sırada eşinin iki kardeşinin satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Birkavi hayatını kaybetti, saldırıyı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay,14.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi, Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi yürüdüğü sırada, bir otomobille yanına gelen eşinin kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin Birkavi aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı.

        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Birkavi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birkavi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.Ç. ve A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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