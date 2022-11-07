Sokak ortasında tekme tokat dövüp gasp ettiler!

Esenler'de 3 şüpheli, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında darp ederek, cep telefonu ve parasını aldı. Gasp çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

DHA'nın haberine göre önceki gün saat 20.00 sıralarında, 3 şüpheli yolda gördükleri yabancı uyruklu bir kişiyi kovalayıp yakaladıktan sonra, şiddet uygulayarak cep telefonunu ve parasını gasp etti.