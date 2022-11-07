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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenler'de sokak ortasında tekme tokat dövüp gasp ettiler! - Güncel haberler
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Esenler'de yolda görüp gasp ettiler

İstanbul Esenler'de gasp dehşeti yaşandı. İlçede 3 zanlı, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü. Ardından da cep telefonunu ve parasını gasp etti

İstanbul Esenler'de sokak ortasında tekme tokat dövüp gasp ettiler! - Güncel haberler
Sokak ortasında tekme tokat dövüp gasp ettiler!
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DHA

Esenler'de 3 şüpheli, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında darp ederek, cep telefonu ve parasını aldı. Gasp çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

DHA'nın haberine göre önceki gün saat 20.00 sıralarında, 3 şüpheli yolda gördükleri yabancı uyruklu bir kişiyi kovalayıp yakaladıktan sonra, şiddet uygulayarak cep telefonunu ve parasını gasp etti.

Şüpheliler koşarak uzaklaşırken, gasp mağduru bir süre sonra kendine gelebildi. Mağdurun emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli 3 kişinin yabancı uyruklu kişiyi sokak ortasında dövdükten sonra, gasp ettiği görülüyor.

Görgü tanığı Süleyman Menderes, "Afgan bir çocuk koşarak dükkanın önüne geldi. Peşinden koşarak gelen 3 kişi üzerine atlayıp yumrukladı. Cep telefonuyla, parasını alıp kaçtılar. Yapmamalarını söyledim ama, dinlemediler. Kaçıp, gittiler" dedi.

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