Batman'da 40 yaşındaki Rıfat Bilici'yi sokak ortasında silahla vahşice öldüren zanlının polis tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bulut Kutlu'nun haberine göre, sokak ortasındaki vahşi cinayet, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde üç gün önce meydana geldi. Sokakta yürüyen Rıfat Bilici, arkasına yaklaşan M.B. (20) tarafından başına 5 el ateş edilerek vuruldu. Olayın ardından kaçmaya çalışan Bilici'yi polis müdahale etti.
Zanlı M.B.'nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu açıkladı.
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