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Sokak ortasındaki cinayetin katil zanlısı böyle yakalandı

Batman'da üç gün önce sokak ortasında Rıfat Bilici'yi arkasından yaklaşıp kafasına 5 el ateş ederek öldüren zanlı, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı. Zanlı M.B.'nin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı

batman cinayet
HABERTURK.COM

Batman'da 40 yaşındaki Rıfat Bilici'yi sokak ortasında silahla vahşice öldüren zanlının polis tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Bulut Kutlu'nun haberine göre, sokak ortasındaki vahşi cinayet, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde üç gün önce meydana geldi. Sokakta yürüyen Rıfat Bilici, arkasına yaklaşan M.B. (20) tarafından başına 5 el ateş edilerek vuruldu. Olayın ardından kaçmaya çalışan Bilici'yi polis müdahale etti.

Zanlı M.B.'nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu açıkladı.

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