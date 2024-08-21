Sokak röportajındaki sözleri üzerine tutuklanan Dilruba hakkında karar

İzmir'de, bir YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümeti eleştiren Dilruba Y. görüntülerin yayınlanması sonrası gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura K., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura K., "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.

Genç kadın, kararın ardından cezaevine gönderildi.

Dilruba K.'nin avukatı Ali Barış Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Dilruba K.'nin tutukluluğuna yaptıkları itiraz sonucu "Cumhurbaşkanlığına hakaret" suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye kararı verildiğini duyurdu.