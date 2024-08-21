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        Sokak röportajındaki sözleri üzerine tutuklanan Dilruba hakkında karar

        İzmir'de, sokak röportajında söylediği sözler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanan Dilruba K. hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tahliye kararı verilirken, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasından ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:52
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        Sokak röportajındaki sözleri üzerine tutuklanan Dilruba hakkında karar
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        İzmir'de, bir YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümeti eleştiren Dilruba Y. görüntülerin yayınlanması sonrası gözaltına alındı.

        İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura K., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

        Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura K., "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.

        Genç kadın, kararın ardından cezaevine gönderildi.

        Dilruba K.'nin avukatı Ali Barış Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Dilruba K.'nin tutukluluğuna yaptıkları itiraz sonucu "Cumhurbaşkanlığına hakaret" suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye kararı verildiğini duyurdu.

        Avukat Ercan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" ile ilgili ise alınan tutuklama kararına yapılan itirazın reddedildiğini aktararak, Dilruba K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

        Genç kadının ilk duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.

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        #Dilruba
        #sokak röportajı
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