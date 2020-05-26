Sokaklar bayramın 3. gününde de sessizliğini korudu - İSTANBUL

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, şehrin ana yolları, cadde ve sokakları boş kaldı.Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Taksim, İstiklal Caddesi, Beşiktaş ve Ortaköy’de tarihi sessizlik yaşanırken, sadece görevli ekiplerin dışarıda olduğu görüldü.Bayram günlerinde vatandaşın en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet, Ayasofya, Eyüpsultan ve Eminönü gibi kentin simge tarihi meydanları da sessiz günlerini yaşamaya devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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