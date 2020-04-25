Sokaklar boş kaldı - Suruç - ŞANLIURFA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklar boş kaldı.Kısıtlamanın üçüncü gününde, görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
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