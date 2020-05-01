Sokaklar ve caddeler boş kaldı - MALATYA

AA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklar boş kaldı.Malatya-Elazığ kara yolu ile Yeşilçam, Recai Kutan, Kanalboyu, Atatürk, İnönü ve Fuzuli Caddeleri ile 15 Temmuz Millet ve Soykan Meydanları'nın boş kaldığı gözlendi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde drone ile vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda anonslar yaptı.