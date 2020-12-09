Pandemide her güne bir masal, bir oyun

DHA

Özel bir bankada satış uzmanı Funda Küçük, 10 yıldır bakıma muhtaç sokak hayvanlarına kucak açıyor. Hasta ve bakıma muhtaç hayvanları evine getiren Küçük, bakımlarını yapıp sağlık problemleriyle yakından ilgilendiği hayvanları sahiplendiriyor. Küçük, 6 ay önce İncirliova'da sokakta hasta ve bakımsız halde bir köpek görünce dayanamayıp sahiplendi. 14 kiloya kadar düşen köpeğin 6 ayda tüm bakımlarını yapan Küçük, 65 kiloya kadar çıkmasını sağladı. Köpeğin ilk gelişiyle şimdiki arasındaki farkı görenler şaşırıp kaldı.

Funda Küçük, "Bundan 6 ay önce İncirliova'da buldum. Onu sokakta o halde görünce dayanamadım. Otomobilimle eve götürdüm. Yakından ilgilenerek hem bakımını hem de tedavisini yaptım. Bulunduğu kilodan şu an 65 kiloya geldi. İsmini de 'Kocaoğlan' koyduk. Onu tekrar hayata bağladık. Şu an tek isteğimiz Kocaoğlan’ı sahiplenecek sıcak bir yuva" dedi.