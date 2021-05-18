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Sokakta bulduğu felçli köpeğe "bebek" gibi bakarak hayata bağladı

Aydın'da, felçli köpek yavrusunu sahiplenen 70 yaşındaki kadın, evindeki beşikte bebek gibi baktığı hayvanı yürüteçle yeniden hayata bağladı.

Sokakta bulduğu felçli köpeğe
AA

Ata Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Tenzüle Küçük, yaklaşık 4 ay önce evinin yakınlarında sokakta hayvan beslemeye gittiğinde 5 yavru köpekten dördünün telef olduğunu fark etti.

Yaşayan tek köpeği alan kadın, önce kendi deneyimlerden dolayı bakımını yapıp ardından veterinere götürdü. Küçük, beyin kanaması nedeniyle felç geçiren köpek yavrusunu sahiplendi.

Evine aldığı felçli köpekle yakından ilgilenen Küçük, beşikte uyuyan ve düzenli olarak banyosunu yaptırdığı hayvanı kendi elleriyle besledi. Tenzüle Küçük, kolay hareket edemediği için yaklaşık 4 ay bir bebek gibi baktığı hayvana "Yaşar" adını verdi.

"Yaşar"ın hikayesini duyan kadının çevresindeki hayırseverlerin girişimiyle köpek yavrusu için yurt dışından özel yürüteç temin edildi. Felçli hayvan, yürüteçle ilk adımını atmayı başardı.

- Felçli oğluna da 20 yıl bakmış

Küçük, AA muhabirine, anneleri üzerlerine yattığı için 5 köpek yavrusundan 4'ünün telef olduğunu kalan birinin de beyin kanaması nedeniyle felçli kaldığını söyledi.

Oğlu Murat'ın 7 yaşında okulda oyun oynarken beyin kanaması geçirip ardından felç kaldığını anlatan Küçük, "Oğluma 20 yıl bir bebek gibi bakmıştım ama maalesef onu kaybettik. Yaşar'ın hastalık hikayesi de aslında bana oğlumu hatırlattı. Onun için Yaşar'ı çocuğum gibi görüyorum. Bunu da bu şekilde yetiştirip, büyütmeye çalışıyorum. İnşallah onu yürüteceğiz." dedi.

Bir hayvanı hayata bağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Küçük, 4 aylık olan köpeğin daha iyi duruma geleceğine inandığını ifade etti.

Yaşar için arkadaşlarının girişimiyle yürüteç temin ettiklerini anlatan Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelişiminde bozukluk var ama ben inanıyorum çok daha iyi duruma gelecek. Şimdi yürüteci var. İnsan mutlu oluyor, onun sevinci, onun bu şekilde bakması güç veriyor. Yaşar benim çocuğum, oğlum, ciğerim. Yaşar deyince bakıyor, zamanla her şeyi anlayacak. Yaşar'ı artık hayvan olarak görmüyoruz ki kendi evladın gibi, çocuğun gibi görüyorsun, anne şefkatiyle. Sevmezsen bakılır mı bunlar. Yapamazsın yani, bunların sevgisi çok başka."

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