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        Haberler Gündem Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar

        Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta görülen ayı yavrusu vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen yavru ormana salındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:05
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        Bir günlük misafir ormana salındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta bulunan yavru ayı, vatandaşlar tarafından beslenip, 1 gün sonra ormana salındı.

        ORMANA SALINDI

        Olay Fevziye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri sokakta yavru ayı buldu. Vatandaşlar bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen ve mahallelinin maskotu haline gelen yavru ayı, karnı doyurulduktan sonra ormana salındı.

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        #İnegöl
        #yavru ayı
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