Sokakta buldukları yavru ayıyı besleyip ormana saldılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta görülen ayı yavrusu vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen yavru ormana salındı
Giriş: 22.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:05
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta bulunan yavru ayı, vatandaşlar tarafından beslenip, 1 gün sonra ormana salındı.
ORMANA SALINDI
Olay Fevziye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri sokakta yavru ayı buldu. Vatandaşlar bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen ve mahallelinin maskotu haline gelen yavru ayı, karnı doyurulduktan sonra ormana salındı.
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