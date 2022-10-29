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Sokakta dövüp yüzünü jiletle kestiler! Şikâyetçi olmadı! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da olay, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. ARKADAŞININ SEVGİLİSİNİ RAHATSIZ ETTİ DHA'da yer alan habere göre Yusuf Taşkın (29), oturduğu mahalleden arkadaşı Şevket Kılınç´ın (27) sevgilisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP SOKAKTA DÖVDÜLER Bunun üzerine Kılınç, arkadaşları Şerif (26), Sedat Ok (21) kardeşler ve Hüseyin P. (21) ile birlikte Taşkın´ın peşine düştü. Şüpheliler, Taşkın´ı sokak ortasında yakalayıp, kıyafetlerini çıkarak yere yatırıp tekme tokat dövdü.

YÜZÜNÜ JİLETLE KESTİLER Gruptan bir kişi, Taşkın´ın jiletle yüzüne kesikler attı. Kılınç, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, Taşkın´ın 200 lirası ve telefonunu da gasp etti.

POLİSE VE HASTANEYE GİDEMEDİ Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için arama başlattı. Taşkın´ın, hakkında `hırsızlık´ suçundan aranması olduğu için polise ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı.