Sokakta infaz! 1 ölü, 2 ağır yaralı! 0:00 / 0:00

İHA

Siirt'te, edinilen bilgiye göre, olay, kent merkezi Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı.

Olayda, Ö.Z., S.Z. ve M.Z. kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİNİN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kurşunların hedefi olan Ö.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalbi duran S.Z. ve M.Z., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürüldü. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Ö.Z.'nin cansız bedeni morga taşındı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE YAKALANDI

Silah sesleri üzerine bölgeye kısa sürede giden polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.