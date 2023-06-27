Kurban Bayramı için geri sayım tamamlandı. Kurban kesiminin nerelerde yasak olduğu, sokakta kurban kesmenin yasak olup olmadığı ise bayramın ilk günlerinden itibaren merak konusu oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı belirli önlemler uygulanacak. Bu kurallara uymayanlara ise ceza verilecek. İşte izinsiz yerlerde kurban kesimi yapmanın cezası hakkında güncel bilgiler...