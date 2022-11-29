Sokakta otururken silahlı saldırıda öldü 0:00 / 0:00

AA

Elazığ'da, silahlı saldırıya uğrayan genç, hastanede kurtarılamadı.

İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta oturan F.N. (18) yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.N. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.