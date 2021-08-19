Sokakta pompalı ile vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi pompalı tüfekle vuruldu.

Olay, Bolvadin ilçesi Bahçelievler Mahallesi Libas Sokak üzerinde meydana geldi. A.T. ile R.A., isimli şahıslar arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden pompalı tüfeği alan R.A., iddiaya göre A.T.'nin üzerine ateş açtı. A.T., açılan ateşle bacağından vuruldu. R.A., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.T.'yi Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan R.A. ise, polis tarafından kısa sürede yakalandı.