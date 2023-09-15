Sokakta silahla vuruldu

Sokakta 2 kişinin silahlı saldırısında vuruldu
Manisa'da yolda yürümekte olan bir kişi, sokakta 2 silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı
Giriş: 15.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:32
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde E.Ö. (43), Nişancıpşa Mahallesi 1905 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı.
Tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan E.Ö., Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.