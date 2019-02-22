“Sokakta Yaşam Var” fotoğrafları sergileniyor

Aktiffelsefe’nin 1991’den bu yana düzenlediği “Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması” bu yıl, “Sokak ve Yaşam” teması ile gerçekleştirildi. Yarışmaya, 276 fotoğraf sanatçısı bin 396 eserle katıldı. Seçici kurul, toplam 43 eseri ödül almaya ve sergilemeye layık gördü. Ödül töreni ve sergi açılışı yarın saat 15.00’te Türk-İngiliz Kültür Derneği’nde yapılacak.

Yarışma Sekreteri Sayın Oya Uysal, “Sokaklar yaşamın kendisidir. Evimizden çıktığımız anda kendimizi sokakta buluruz. Sokakta üzülür ve seviniriz, sokakta paylaşır, konuşur, inandıklarımızı savunuruz. Bazen sokakta öylesine, bazense dolu dizgin yürürüz. Ama hep sokaktayız ve birlikteyiz. Sokaklar birlikte yaşamı, hoşgörüyü, paylaşmayı ve sevmeyi öğrendiğimiz yerlerdir. O yüzden bu yılın konusu sokak ve yaşamdı. Katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Aktiffelsefe, Anadolu topraklarındaki geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması ve fotoğraf sanatına katkı sağlama amacıyla her yıl farklı bir tema ile fotoğraf yarışması düzenliyor.

Şimdiye kadar bin 500’ün üzerinde katılımcı ve 8 bin 500’ün üzerinde eser ile Türk gelenekleri, örf ve âdetleri fotoğraf karelerinden nesillere aktarıldı. İlk olarak Ankara’da sergilenecek eserler daha sonrasında Türkiye’nin değişik illerinde farklı zamanlarda sergilenmek üzere yollara düşecek.

Ödül töreni ve sergi açılışı, yarın saat 15.00’te Türk-İngiliz Kültür Derneği’nde gerçekleştirilecek. Sanatseverler, 25 Şubat-7 Mart tarihlerinde 10:00-22:00 saatleri arasında NextArt Sergi Salonunda sergiyi gezebilecek.