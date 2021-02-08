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HaberlerGündem3. SayfaSokakta yürürken 8 köpek birden saldırdı - Haberler
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Malatya'da feci olay! 8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada

Malatya’da sokakta yürürken 8 köpeğin saldırısına uğrayan kadına 18 dikiş atıldı. Köpeklerin talihsiz kadına saldırdığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Sokakta yürürken 8 köpek birden saldırdı - Haberler
HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre, kentte yaşayan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Saime Yeşil, geçtiğimiz Cuma günü okuldan gelen mesaj üzerine çocuklarının kitaplarını almak için evinden çıktı.

Sokakta yürüyen kadın, birkaç köpeğin üzerine doğru koştuğunu gördü. Aynı anda 8 köpeğin birden saldırısına uğrayan ve bir anda köpeklerin arasında kalarak, yere düşen kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Köpeklerin arasında kalan kadın, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadına 18 dikiş atıldı. Köpeklerin kadına saldırdığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

O anda dışarıda olan ve köpekleri görünce kaçan iki kadın ise yaşananları kapalı kapının ardından korku dolu gözlerle izledi.

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