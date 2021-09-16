Sokakta yürürken yanlışlıkla vuruldu!

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Büyük Camii yanında saat 20.00 sıralarında Selahattin S.(19) ile Yasin S. kavga ettikleri Azeri uyruklu Fuzuli Ş. ile kavga ettiler.

Selahattin S. Fuzuli Ş.'yi kovalamaca sırasında tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada işten çıkıp evine giden Kader U.(40) adlı kadının sol bacağına isabet ederek yaraladı.

Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selahattin S. ile Yasin S. kovaladıkları Fuzuli Ş.'yi darp sonucu kafasından yaraladılar. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Fuzuli Ş. tedavi altına alındı.

Motosikletli Yunus polisleri silahla ateş açarak Kader U.'yu kazara yaralayıp olay yerinden kaçan Selahattin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu ekipleri de Yasin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, Büyük Camii etrafında suçtan kullanılan silahı aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.