Sokakta yürüyen kadına silahlı saldırı!

Bahçelievler'de bir kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırı sonrası yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir kadın sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kadın bacağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.