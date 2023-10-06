Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu

Söke'de herkes kopan parmağı bulmak için seferber oldu Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin karışmış olduğu kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün kopan parmağını bulmak için herkes seferber oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:55 facebook

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