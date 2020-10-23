Söke'de villaya DHKP-C operasyonu

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Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve terör örgütü DHKP-C içerisinde de faaliyet gösterdiği ileri sürülen Serpil Y.’nin Söke ilçesi Yuvaca Mahallesinde bir villada saklandığını tespit etti.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu ileri sürülen Serpil Y., özel harekat ekiplerin katılımı ile düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Serpil Y.'nin Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Y.’nin adliye gönderileceği bildirildi.

SABANCI ZANLILARI DA SÖKE’DE YAKALANMIŞTI

2016 yılında da DHKP-C üyesi ve Özdemir Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akyol ile Fadik Adıyaman da Yunanistan’dan eylem yapmak için geldikleri Söke’de İzmir ve Aydın polisinin düzenlediği başarılı operasyonla yakalanmıştı. Yakalanan Akyol ve Adıyaman Sabancı suikastı ile ilgili sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderilmişlerdi.