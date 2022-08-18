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Söke'deki orman yangına müdahale sürüyor

Yaz mevsimiyle gündeme gelen orman yangınları bu kez yüzünü Aydın'ın Söke ilçesinde gösterdi. Söke'de ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Söke'deki orman yangına müdahale sürüyor
Söke'de orman yangını
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İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

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