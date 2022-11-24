Şoke eden itiraf canlı yayında geldi! 0:00 / 0:00

Süslü Bayram lakaplı Bayram Tosun’un şüpheli kaybında şoke eden bir gelişme yaşandı. Bayram Tosun’u son gören isimlerden Keziban Turhan daha önce reddettiği ilişkilerini canlı yayında itiraf etti! Bayram Tosun’la 2 kere birlikte olduğunu söyleyen Turhan, ilişkilerinden eşinin de haberi olduğunu kabul etti.

Öte yandan Bayram Tosun’un olay gününe dair HTS kayıtları çelişkileri ortaya çıkarttı. HTS kayıtlarına göre Bayram Tosun’un o gece, o eve hiç gitmediği anlaşıldı. Bayram Tosun’un kaybolduğu 31 Aralık 2009 akşamı yaşananlarla ilgili Veysel, Keziban Turhan ve Kemal Biçe çelişkili ifadeler kullandı.

Şüpheler bu 3 isme odaklandı.