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Haberler Dünya Kitabında her şeyi açıkladı: Trump'ın damadı kanser olduğunu o gün öğrenmiş
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Kitabında her şeyi açıkladı: Kanser olduğunu o gün öğrenmiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında kanser olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.

Kitabında her şeyi açıkladı: Trump'ın damadı kanser olduğunu o gün öğrenmiş
Kushner, kanser olduğunu o etkinlikte öğrenmiş
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray'da Trump dönemiyle ilgili bir kitap yazdı.

New York Times'te yer alan habere göre Kushner, Ekim 2019'da Louis Vuitton fabrikasını ziyareti sırasında Beyaz Saray doktorlarından Sean Conley ile görüştü.

Görsel: Associated Press

Kushner otobiyografisinde "Louis Vuitton fabrikasının açılışı için Teksas'a gittiğim sabah Sean Conley beni Air Force One uçağındaki medikal kabine çekti. Conley 'Walter Reed'den test sonuçların geldi. Görünüşe göre kansersin hemen ameliyat için program yapmalıyız' dedi. Ona beklemesini ve yarın görüşeceğimizi söyledim. Ayrıca 'Lütfen kimseye söyleme özellikle de eşime ve kayınpederime' diye tembihledim" ifadelerini kullandı.

Kushner, kanserinin 'erken' teşhis edildiğini ancak bunun sonucunda 'tiroidinin önemli bir bölümünün' alınması gerektiğini açıkladı. Ameliyatın konuşma yeteneğini etkileyeceğinden korktuğunu ancak her şeyin planlandığı gibi gittiğini de ifade etti.

Kushner hastalık sürecine dair detayları ise şöyle anlattı:

"New York-Presbiteryen Hastanesi'nden bir doktor 'tiroidimdeki olağandışı bir büyümeyi gidermek için ameliyata ihtiyacım olduğu sonucuna vardı ve ameliyatı Şükran Günü'nden önceki Cuma gününe planladık. Böylece ofiste çok fazla zaman kaçırmamış olacaktım. Yokluğum fark edilmeyebilirdi de. Ben de böyle istedim. Düşündüğümde, kendime bunun Tanrı'nın ve doktorların elinde olduğunu ve olan her şeyin kontrolüm dışında olduğunu hatırlattım."

Kushner hastalığını o sırada bilen kişilerin yalnızca eşi Ivanka Trump, yardımcıları Avi ile Cassidy ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney olduğunu söyledi.

Ancak Başkan Trump'ın hastalığı bir şekilde öğrendiğini belirten Kushner "Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. Ameliyat için gergin misin? diye sordu. Ben de kayınpederime nasıl bildiğini sordum. Bunun üzerine bana 'Ben başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunları sessiz tutmak istemeni anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. Ama iyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme" dedi.

Kushner'ın kitabı ABD'de 23 Ağustos'ta raflarda yerini alacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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