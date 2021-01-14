Başkent'te şoke eden olay! Evi pavyona çevirdiler! 0:00 / 0:00

AA

Başkent'te alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bulunan bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.

8 KİŞİYE 25 BİN 200 TL PARA CEZASI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.

EVİN SAHİBİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi Osman Ö.'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.

Osman Ö.'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.