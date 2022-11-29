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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY | Kocaeli'de üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı - Öne çıkan haberler
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Üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı

Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyesine sözlü tacizde bulunup, taşkınlık çıkardığı iddia edilen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli profesör gözaltına alındı. Prof.Dr. B.A.'nın, eski doktora öğrencisi olan Ş.K.’nın odasına girip; "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği iddia edildi

ŞOKE EDEN OLAY | Kocaeli'de üniversitede taşkınlık çıkaran profesöre gözaltı - Öne çıkan haberler
Üniversitede şoke eden olay! Profesör gözaltında!
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İHA

Kocaeli'nde olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİN ODASINA GİRDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.’nın odasına girdi.

"BENİM OLACAKSIN, SENİNLE EVLENECEĞİZ"

Ş.K.’nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı.

PROFESÖR GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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