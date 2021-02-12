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HaberlerSağlıkŞOKE ETTİ! Koronavirüse yakalanan kadının 3 parmağı kesildi! - Haberler
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İtalya'da koronavirüs hastası kadın kangren oldu, 3 parmağı kesildi

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduktan sonra hastalığın damarlarını tahrip etmesi sonucu kangren olan 86 yaşındaki kadın, 3 parmağını kaybetti

ŞOKE ETTİ! Koronavirüse yakalanan kadının 3 parmağı kesildi! - Haberler
Şoke etti! Koronavirüse yakalanan kadın...
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DHA

İtalya´da ismi verilmeyen 86 yaşındaki kadının koronavirüs olduktan sonra damarlarında ciddi hasar ve kan pıhtıları olarak bilinen tehlikeli tıkanmalar olduğu tespit edildi. Kangrenli parmakları kesmek zorunda kalan İtalya'daki doktorlar, hastanın durumunu koronavirüsün 'ciddi bir etkisi' olarak nitelendirdi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN AŞIRI REAKSİYONU

Uzmanlar, virüsün damarlarda tıkanıklığa neden olduğundan tam olarak emin olmadıklarını ancak koronavirüsle ortaya çıkan 'sitokin fırtınası' adı verilen bir bağışıklık aşırı reaksiyonunun olası sonucu olduğu yönünde görüş bildirdi. Bağışıklık tepkisi aşırı hızlanmaya başladığında, sağlıklı dokuya zarar verip hasar görmüş damarlarda kan basıncının düşmesine ve pıhtı oluşumunun artmasına neden olduğu belirtildi.

BAŞKA VAKALAR DA VAR

İtalya´daki vakanın benzeri koronavirüs etkilerinin dünyanın başka yerlerinde nadir de olsa rastlandığı ifade edilirken, NHS'nin araştırma kolu olan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan Profesör Graham Cooke konu hakkında yaptığı açıklamada Covid'in birden fazla sistemi içeren bir hastalık olduğunu ifade etti.

HASTALARIN YÜZDE 30'U KAN PIHTISI PROBLEMİ YAŞADI

Doktorlar, kan pıhtılaşma sorunları olan önemli miktarda Covid-19 hastası fark ettiklerini ve bunun da hastalığın hem vasküler hem de solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğu endişesini uyandırdığını belirtti. King's College London'dan Profesör Roopen Arya, Mayıs 2020 ayında koronavirüs hastanesindeki hastalarının yüzde 30'unda kan pıhtıları problemi olduğunu açıkladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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