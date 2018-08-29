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Söke Ovası’nda toz tehdidi

Söke’ye bağlı Sazlı Mahallesinin alt bölümlerinde bulunan pamuk tarlaları başta olmak üzere narenciye bahçeleri ve hayvancılık işletmeleri de tozdan şikayet ediyor

29.08.2018 - 10:19 | Güncelleme: İHA

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin alt kısmında bulunan tarlaları toz tabakası kapladı. OSB’deki bazı firmaların bacalarından çıktığı iddia edilen tozun yanında yine fabrikaların ham maddelerinden savrulan toz bulutunun üretime zarar verdiği belirtilirken; tarlada bugünlerde boy gösteren beyaz altın pamuğun rengi griye döndü. Aynı bölgede bulunan narenciye bahçelerinde de durum farksız değil. Narenciye ağaçlarının üzerindeki yapraklar ve meyveleri de bembeyaz tozla kaplandı.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, sanayiye karşı olmadıklarını ancak gerekli tedbirlerin alınarak çevresel zararların önlenmesi gerektiğini söyledi. OSB’deki uçuşan hammaddelerin örtü yada depo altına alınması gerektiğini belirten Kemal Kocabaş, sanayi tesislerinin bacalarının da denetlenmesi gerektiğini söyledi. Kemal Kocabaş; “Toz pamuk bitkisini tamamen kaplamış. Bu pamuk daha sonra giyimde kullanılacak. Bu toz nefes yoluyla da insan sağlığını tehdit ediyor. OSB’de ortalığa savrulan maddeler depo altına alınmalı. Bu hem bitki sağlığı açısından, hem de burada yaşayan halkın sağlığı aşısından önemli. Sazlı mahallesinde 10 Bin nüfus yaşıyor. Bu durum bölgedeki hayvancılık tesisleri ve narenciye bahçelerini de olumsuz etkiliyor. Narenciye ağaçları yakın zamanda büyüyemez duruma gelecek” dedi.

Bölgede tozdan etkilenen çiftçilerden Erdal Dinçsoy, toz bulutundan dolayı tarlasında çalıştıracağı işçileri tutamadığını söyledi. Sanayicinin de, çiftçinin de işini düzgün yapması gerektiğini belirten pamuk üreticisi Erdal Dinçsoy; “Tarlamda çalışamıyorum, işçi getirip çalıştıramıyorum. Sıkıntımız büyük bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

Bölgede üreticilik yapan Sazlı Belediyesi eski Başkanı ve Söke Belediye Meclis Üyesi Abdülmüttalip Demir ise; “Çevre İl Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı tarafından gerekli denetimler yapılmalı. Bölgede toz önlenmezse insan sağlığı ve tarım ciddi zarar görecek. Üreticinin zararı karşılanmalı. Birileri para kazanacak, rant sağlayacak diye çiftçilerin mağdur olmasının bir anlamı yok. Bölgede yaklaşık 5 Bin dönüm arazi bu tozdan etkileniyor” dedi.

Bölgede bulunan hayvancılık tesisinin Ziraat Mühendisi Eren Özcan, kendilerinin de şikayetçi olduklarını, tozun hayvancılık üretimine de zarar verdiğini söyledi. Özcan; tozun yeme karışmasıyla başlayan sıkıntıların hayvanlarda ciğer sorunlarına neden olduğunu iddia etti.

 

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