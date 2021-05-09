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Sol Bamba kanseri yendi, 144 gün sonra sahalara döndü!

Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen ve şu an Cardiff’te mücadele eden Sol Bamba, kanseri yendi ve 4 ay sonra yeşil sahalara döndü.

Sol Bamba kanseri yendi, 144 gün sonra sahalara döndü!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de forma giyen Sol Bamba, kanserle verdiği savaştan galip çıktı ve dün sahalara dündü. Fildişi Sahilli savunmacı, ligin son hafta mücadelesinde takımının evinde Rotherham United ile oynadığı karşılaşmanın son dakikasında oyuna dahil oldu.
Son lig maçına 16 Aralık 2020 yılında çıkan Bamba, tam 144 gün sonra yeşil sahalara ayak bastı. Yaşadığı duyguları paylaşan Bamba, "Benim gibi bir kavganız varsa bütün zaferler değerlidir. Bunu başardığım için çok mutluyum. Gelecek sezon her şey daha iyi olacak. Takım arkadaşlarıma, personele ve etrafımdaki herkese destekleri ve sevgileri için teşekkür ediyorum" dedi.
2012-2014 yılları arasında Trabzonspor’da forma giyen Bamba, bu sezon Cardiff formasıyla 6 maçta mücadele edebildi.

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