Sol de America - Deportivo Capiata maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Sol de America, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Deportivo Capiata takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:50. Sol de America 2 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Deportivo Capiata 1 puanda ve 11. sırada. Sol de America, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Capiata son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sol de America kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Capiata sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sol de America son hafta oynanan Deportivo Capiata maçında 5-1 kazandı.

Deportivo Capiata ise Sol de America karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Sol de America, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sol de America, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Deportivo Capiata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportivo Capiata, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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