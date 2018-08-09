Sol de America - Independiente maçı rakamları

Sol de America ve Independiente, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. 3 puanlı Sol de America 10. sırada bulunuyor, Independiente 5 puana sahip ve 7. sırada. Sol de America, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Independiente, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 548. İddaa'da Sol de America kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Independiente kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sol de America önceki hafta Sportivo Luqueno mücadelesinde 0-1 kazandı.

Independiente ise Deportivo Capiata karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sol de America, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Independiente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Independiente, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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