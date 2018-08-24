Sol de America - Libertad karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Sol de America ile Libertad, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. 6 puanlı Sol de America 10. sırada bulunuyor, Libertad 8 puana sahip ve 5. sırada. Sol de America, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Libertad son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sol de America kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Libertad sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Sol de America önceki hafta Sportivo Luqueno mücadelesinde 0-1 kazandı.

Libertad ise General Diaz karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Sol de America, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sol de America, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Libertad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Libertad, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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