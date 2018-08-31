Sol de America - Nacional Asuncion rakamlar

Sol de America ve Nacional Asuncion, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Maç öncesi Sol de America 6 puanla 10. sırada, Nacional Asuncion 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Sol de America son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nacional Asuncion son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 547. İddaa'da Sol de America kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Nacional Asuncion kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sol de America son hafta oynanan Sportivo Luqueno maçında 0-1 kazandı.

Nacional Asuncion ise Olimpia karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sol de America, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Nacional Asuncion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nacional Asuncion, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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