Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer aldığı Sol Yanım, 2. bölümüyle de tam not aldı. İşte dizinin 2. bölümünde yaşananlar ve 3. yeni bölüm fragmanı...

SOL YANIM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.

SOL YANIM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— STAR TV (@startv) December 3, 2020

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak.

SOL YANIM OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Özge Yağız (Serra),Tolga Mendi (Selim),Cemre Baysel (Biricik),Emre Bey (Burak),Defne Samyeli (Asena),Cansel Elçin (İhsan),Taner Rumeli (Onur),Esra Bezen Bilgin (Nilgün),Deniz Barut (Nil),Seda Akman (İdil),Benian Dönmez (Binnaz),Feyza Civelek (Nazlım),Tuğçe Açıkgöz (Zeynep),Ecem Atalay (Eda),Ergül Miray Şahin (Pınar),Emre Dinler (Barbar),Oktay Çubuk (Ali),Aleyna Şen (Hülya),Yavuz Pekdiker (Hakkı),Demet Genç (Sevgi),Haydar Koyel (Haydar),Celal Tak (Hayri),Özgür Cem Tuğluk (Salih),Murat Balcı (Barış),Efe Taşdelen (Bülent),Ayşe Kırca (Yasemin),Hasret Usneker (Sevinç).