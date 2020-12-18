Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer aldığı Sol Yanım'da gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

SOL YANIM 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra suçlamalardan nasıl kurtulacak? Burak’ın kaza yapmasına sebep olan Barbar mı? Asena’nın doğum gününde neler yaşanacak? Kutlusay Malikanesi’ne giren Serra, Selim’le karşılaşacak mı? İhsan ve Nilgün’ün hikayesi ortaya çıkacak mı?

Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır.

Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır.

Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan’ın oğlu Selim’e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra’ya verilir. Serra’yı Mert Tekin’le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma Selim’in sürpriz biçimde Serra’yı öpmesiyle sonuçlanır!

SOL YANIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sol Yanım 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...