"Solak hattat" 24 yılını sanata adadı

AA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Samiye Aksan (65),henüz 9 yaşındayken cam kavanozun üzerine düştü. Bu kaza sonrası sağ elini tam olarak kullanamayan Aksan, 24 yıl önce hat sanatına merak salarak kendini geliştirdi. Aksan, sol eliyle birçok eser ortaya koydu.

Hattatlar arasında "Yesari" (solak) olarak anılan Aksan, AA muhabirine, "Pek ajitasyondan hoşlanmıyorum. Bu yüzden engelimden çok bahsetmiyorum. Aslında bu engel değil. İnsan yüreğinin götürdüğü yere kadar gidebilecekse gitmeli bence. Ben azmettim, Kur'an-ı Kerim yazmak istedim ve hat sanatına başladım." diye konuştu.

Hat sanatında yavaş yavaş kendini geliştirdiğini anlatan Aksan, "Hasan Çelebi hocamın da teşvikiyle sol elimle Kur'an-ı Kerim yazdım. Sol elle hat sanatını icra etmek çok zordur. Yazının önünü göremiyorsunuz. Bu yüzden sol eliyle yazan hattatlara 'yesari' derler. Ben de yesariye oldum." dedi.

Geçirdiği kazayı anımsatan Aksan, bileği ve damarlarında oluşan hasar sonrası sağ elini tam olarak kullanamadığını söyledi.

"9 yaşından beri yazı yazarken de not alırken de sol elimi kullanıyorum. Yazımı da beğenirler." diyen Aksan, şunları kaydetti:

"9 yaşıma kadar sağ elimi kullanıyordum. Kazadan sonra çok zor oldu benim için. Önce psikolojik bir yıkım yaşadım. Tabi çocuk yaşta sakat kalmış oluyorsunuz. Bunu engel olarak görüyorsanız kabul edemiyorsunuz. Sonrasında kendimi alıştırdım, motive ettim. Yaptığımız işlerde haz almaya çalıştım. Hat sanatı da bunlardan bir tanesi."

Emekli olduğu için artık hat dersi veremediğini belirten Aksan, "Bu çok meşakkatli bir iş ve çok emek vermek gerekiyor. O nedenle herkes hattat olamıyor. Sevmek, aşk etmek lazım." dedi.