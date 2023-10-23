Solak olmanın uykunuz üzerinde beklenmedik bir etkisi var

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SOLAKLIK VE PERİYODİK UZUV HAREKET BOZUKLUĞU Cleveland Clinic'e göre Periyodik Ekstremite Hareket Bozukluğu (PLMD), uyku sırasında uzuvların istemsiz, tekrarlayan hareketleri ile karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. Tipik olarak bacakları içeren ancak kolları da etkileyebilen bu hareketler ritmik ve periyodik bir şekilde, genellikle her 20 ila 40 saniyede bir meydana gelir.

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PLMD uyku bozukluklarına yol açarak gece boyunca sık sık uyanmaya neden olabilir, bu da gündüz yorgunluğuna ve uykuyla ilgili diğer sorunlara neden olabilir. 2011 yılında, Amerikan Göğüs Hekimleri Koleji'nden araştırmacılar, bir uyku kliniğinde 100 hastayı incelediler ve solak bireylerin, uyku sırasında vücudun her iki tarafında uzuv hareketlerini sağ elini kullanan kişilere göre önemli ölçüde daha fazla deneyimlediklerini buldular.