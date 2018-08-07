Solihull Moors - Maidenhead United sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Solihull Moors, 07 Ağustos 2018 Salı günü Maidenhead United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Solihull Moors, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Maidenhead United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da Solihull Moors kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Maidenhead United kazanır 2.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Solihull Moors son hafta oynanan Gateshead maçında 2-2 berabere kaldı.

Maidenhead United ise Boreham Wood karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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