Solskjaer: "Biraz daha disiplinli ve sabırlı olmalıyız"

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında yarın Old Trafford'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Manchester United'da Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "İlk maçta yaptığımız hatalarımızı tekrar etmeyerek bugün bir dönüm noktası yaşamak istiyoruz. Futbolcularımla ve teknik ekiple yaptığımız toplantılar sonrasında, daha konsantre ve Başakşehir’den daha iyi bir futbol ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. İlk oyuna baktığımız zaman kendi hatalarımızı görebiliyoruz ve bunlar üzerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Maç içerisinde biraz daha disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Yarın oynayacağımız maçtan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyoruz ve bunun için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

"OYUNA HAKİM OLMAK ZORUNDAYIZ"

Fatih Terim Stadı'ndaki ilk müsabakada oyunun hakimi olamadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu sebeple yarın oynayacağımız maçın hakimi biz olmak istiyoruz. Bunun için çalıştık, gerekli adımları attık. Grup lideri olmamıza rağmen, bu durumuzu korumak istiyoruz ve yarın oynayacağımız maç bizim için çok önem arz ediyor. Gruptan çıkmak için en az 10 puana ihtiyacımız var, hatta 12 puana bile ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.

GULBRANDSEN UYARISI

Süper Lig'de son iki maçta 3 gole imza atan Norveçli vatandaşı Fredrik Gulbrandsen hakkında ise Solskjaer, "Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık. Tanıdığım bir oyuncu, çok güçlü ve çok çabuk" ifadelerini kullandı.