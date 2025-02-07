Solskjaer'e Sivas'ta Osmanlı tuğralı yüzük!
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için bu kente giderken, siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş kafilesine havalimanında yoğun ilgi gösterdi. Bir taraftar ise teknik direktör Solskjaer'e, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan yüzük hediye etti.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na saat 17.20 sıralarında inen kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.
Beşiktaşlı futbolcular kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara imza vererek fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti. Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
SOLSKJAER'İN PARMAĞINA OSMANLI TUĞRALI YÜZÜK
Taraftarların ilgisine yakın karşılık veren Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarla bir bir fotoğraf çektirerek imza dağıttı.
Takım otobüsüne binen Solskjaer, Beşiktaş taraftarlarının ricası üzerine yeniden otobüsten indi