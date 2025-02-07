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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'e Sivas'ta Osmanlı tuğralı yüzük! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'e Sivas'ta Osmanlı tuğralı yüzük!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için bu kente giderken, siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş kafilesine havalimanında yoğun ilgi gösterdi. Bir taraftar ise teknik direktör Solskjaer'e, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan yüzük hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:39 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:40
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        Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Sivas'a geldi.

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        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na saat 17.20 sıralarında inen kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

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        Beşiktaşlı futbolcular kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara imza vererek fotoğraf çektirdi.

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        Beşiktaş kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti. Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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        SOLSKJAER'İN PARMAĞINA OSMANLI TUĞRALI YÜZÜK

        Taraftarların ilgisine yakın karşılık veren Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarla bir bir fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

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        Takım otobüsüne binen Solskjaer, Beşiktaş taraftarlarının ricası üzerine yeniden otobüsten indi

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        Bir taraftar yanında getirdiği Osmanlı tuğra desenli gümüş yüzüğü Solskjaer'in parmağına taktı.

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        Minik bir taraftar ise kaleci Mert Günok'a kendi çizdiği kara kalem portresini hediye etti.

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