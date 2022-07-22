Soluk borusuna mama kaçan bebekten acı haber 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.