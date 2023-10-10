Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Solunum problemlerini gösteren 5 belirti: Ciğerlerinizin yardım çağrısı veriyor olabilir

        Solunum problemlerini gösteren 5 belirti: Ciğerlerinizin yardım çağrısı veriyor olabilir

        Günlük hayatta temiz hava artık nadir bulunan bir kaynak haline geldi. Ciğerlerinizde bir problem varsa size önceden verdiği sinyallerle belirti gösteriyor olabilir. Bu işaretlerden bazılarını göz ardı etmek ileride sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. İşte solunum problemlerini gösteren 5 belirti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. SIRT VE OMUZ AĞRISI

        Nadir bir semptom olarak gösterilmesine rağmen, sırt ve omuz hatta göğüs ağrısı, erken evrelerde tespit edilmesi durumunda ciddi hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bu ağrı normal sırt ağrısından daha güçlüyse ve daha uzun sürüyorsa ya da sık sık yaşanıyorsa bir doktora başvurmak iyi bir fikir olabilir.

        2

        2. ÖKSÜRÜK

        Öksürük, soğuk algınlığı gibi basit bir şeyin göstergesi olabilir. Ancak aynı zamanda kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle farklı öksürük türlerinin nasıl ayırt edilebileceğini öğrenmek önemlidir. Akut ve subakut öksürükler, özellikle kanlı öksürük gibi diğer semptomlarla birleşirse akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

        3

        3. NEFES DARLIĞI

        Nefes darlığı çoğunlukla astım veya alerji gibi kalp veya akciğer rahatsızlıklarından kaynaklanır. Eğer bu durumu sık sık yaşıyorsanız bir süreliğine ortamınzı değiştirmeyi veya şehir dışına çıkmayı ya da verimli egzersizler yapmayı deneyebilirsiniz. Eğer çok sık nefes darlığı yaşıyorsanız doktora başvurun.

        4

        4. SARI GÖZLER VE SARI CİLT

        Kolayca ayırt edilebilen bir durum olan sarılık, karaciğer sorunlarının açık bir göstergesidir. Sarılık cildinizin ve gözlerinizin sarıya doğru dönmesinden anlaşılır.

        5

        5. ENERJİ EKSİKLİĞİ

        Çoğu insan kendini iş sonrasında normal olarak yorgun hisseder. Yorgunluğun nedeni uykusuzluk ya da stres kaynaklı olabilir. Ancak yorgunluk dinlendiğiniz halde geçmiyorsa, öksürüğünüz ve iştah kaybınız da varsa altta yatan bir tıbbi sorun olabilir.

        6

        CİĞERLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

        Akciğerleri temizlemenin hızlı bir yolu yoktur ancak kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmak zamanla düzelmesini hızlandırır. Sigarayı bırakmak ve beslenme düzenini sağlıklı yönde ayarlamak akciğerleniz için yapabileceğiniz en etkili yöntemlerden birisi.

        7

        EGZERSİZ YAPIN

        Egzersiz yapmak için zorunda kalmayı beklemeyin. Ciğerlerinizi daha aktif hale getirmek için düzenli egzersiz yapın.

        8

        ORTAMINIZI TOZDAN UZAK TUTUN

        Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın ve temizleyin. Tozların içerisinde bulunan mikroplar kan dolaşımına ulaştığında özellikle astım hastalarını tetikleyebilir. Bu nedenle süpürmek ve doğal ürünlerle temizlemek oldukça önemlidir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"