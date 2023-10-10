Haberler Sağlık Solunum problemlerini gösteren 5 belirti: Ciğerlerinizin yardım çağrısı veriyor olabilir

Solunum problemlerini gösteren 5 belirti: Ciğerlerinizin yardım çağrısı veriyor olabilir Günlük hayatta temiz hava artık nadir bulunan bir kaynak haline geldi. Ciğerlerinizde bir problem varsa size önceden verdiği sinyallerle belirti gösteriyor olabilir. Bu işaretlerden bazılarını göz ardı etmek ileride sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. İşte solunum problemlerini gösteren 5 belirti. Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:17 facebook

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1. SIRT VE OMUZ AĞRISI Nadir bir semptom olarak gösterilmesine rağmen, sırt ve omuz hatta göğüs ağrısı, erken evrelerde tespit edilmesi durumunda ciddi hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bu ağrı normal sırt ağrısından daha güçlüyse ve daha uzun sürüyorsa ya da sık sık yaşanıyorsa bir doktora başvurmak iyi bir fikir olabilir.

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2. ÖKSÜRÜK Öksürük, soğuk algınlığı gibi basit bir şeyin göstergesi olabilir. Ancak aynı zamanda kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle farklı öksürük türlerinin nasıl ayırt edilebileceğini öğrenmek önemlidir. Akut ve subakut öksürükler, özellikle kanlı öksürük gibi diğer semptomlarla birleşirse akciğer kanserinin belirtisi olabilir.