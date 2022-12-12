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Soma'da akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk yaşamını yitirdi

Soma'da akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü
Akrabası tarafından vurulan çocuk öldü
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AA

Alınan bilgiye göre, Soma ilçe merkezinde yaşayan F.Y. (22), 2 gün önce evi terk eden 5 aylık hamile eşi B.Y'nin (21) Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

AA'nın haberine göre, B.Y'nin yakını Serhat Övek (16), elinde av tüfeği olan F.Y'nin eve girmesine engel olmaya çalıştı. Çıkan tartışmada F.Y. Övek'i göğsünden vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri Övek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli F.Y'nin çalılıklara sakladığı av tüfeği de bulundu.

Zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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