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Soma'daki maden şehitleri törenle anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi acı olayın 7'nci yılında anıldı.

Soma'daki maden şehitleri törenle anıldı
AA

Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesince Soma Madenci Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim'in okundu, şehit madenciler için dualar edildi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, faciada hayatlarını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti. Bazı çocuklar, karanfillerin yanı sıra yazdıkları mektupları da babalarının kabrine bıraktı.

Faciadan sağ kurtulan madenci Ahmet Mutluer de şehit mesai arkadaşlarının kabirlerini ziyaret edenler arasındaydı. Yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle fenalaşan Mutluer'e şehitlikte bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulanstaki tedavisinin ardından mesai arkadaşlarını kabirlerini ziyaret eden Mutluer, AA muhabirine bugün bayram sevincini yaşayamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Kardeşlerimizi ziyarete geldim. Acılarımız dinmedi. Kazanın etkisi halen üzerimizde. Allah ailelerine sabır versin. Biz sağ kurtulduğumuz halde bu acıları çekiyorsak, kim bilir arkadaşlarımın aileleri ne zorluklar yaşadı. Tabii acıların tarifi yok. Hele bir de böyle bayram gününe denk geldiği için daha büyük. Çocuklar var, babasını hiç görememiş çocuklar var. Ben çok şükür sağ kurtuldum, Allah beni evlatlarıma bağışladı. Allah bir daha böyle kazaları yaşatmasın. Şehitliğe gelince kaza gününü hatırladım. Olayın etkisine girdim. Şehit arkadaşlarımın çocuklarını görünce kötü oldum, fenalaştım."

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