Somali Başbakanı Roble, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret etti

Otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - ADANA

AA

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, kampüsün çeşitli bölgelerini inceleyen Başbakan Roble, mezunların ordunun yeniden inşası ve Somali'de düzenin yeniden tesisi için umut verici olduğunu dile getirdi.

Roble, "Somali'nin düşmandan korunmak için güçlü bir orduya ihtiyacı var ve bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Hepimiz dinimizi, ülkemizi, halkımızı savunmakta kararlıyız. Türk hükümetine, Somali ordusunun inşasında oynadığı önemli rol için teşekkür ederim.’’ dedi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.